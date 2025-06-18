Antalya'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da, Milli Park sahasında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ile hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler zamana karşı mücadele veriyor.

Antalya'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Antalya'nın doğa harikası bölgelerinden biri olan Kemer'de, Değirmendere Mahallesi sınırlarında bulunan Milli Park sahasında sabah saatlerinde çıkan orman yangını paniğe neden oldu.

Saat 10.30 sularında yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, ekipler alevlerle mücadeleye hem havadan hem karadan başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki bölgede başlayan yangına, ilk andan itibaren yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangına müdahalede 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı görev alıyor.

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Kaynak: DHA

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