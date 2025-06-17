AOÇ Arazisinde Örtü Yangını Çıktı: Alevler Külliye Yakınlarına Ulaştı

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Bahçekapı Mahallesi sınırlarındaki AOÇ arazisinde başladı. Kuru otların tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yoğun duman, çevredeki iş yerlerini etkiledi; çalışanlar yangına ilk müdahaleyi hortum ve yangın tüpleriyle yaptı.

Yangının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru ilerlemesi üzerine itfaiye ekipleri, yangının önünü kesmek için iş makineleriyle araziye derin hendekler kazdı. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonunda tamamen kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde Ankara İtfaiyesi ve Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda kuru ot ve çalı küle döndü.

Kaynak: DHA