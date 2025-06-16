İzmir'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği! Saatler Sonra Söndürüldü

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

TÜPLER PATLADI

Yangın, saat 16.15 sıralarında Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın sırasında içeride bulunan mutfak tüplerinin patlamasıyla çevrede panik yaşandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Dumanları fark eden çevre sakinleri, üçüncü katta mahsur kalan genç bir kızı alevlerin arasından çıkararak kurtardı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.







Kaynak: AA