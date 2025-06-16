Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki 'Industrial Challenger' isimli yük gemisinin makine dairesinde yangını çıktı. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın
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Marmaris'ten Yalova'ya giden Antigua Barbuda bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın - Resim : 1

Yangında yaralanan olmazken, gemiden denize kirlilik olmadığı tespit edildi. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi.

Gemi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirletilecek.

Kaynak: İHA

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