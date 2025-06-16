Ağaçlık Alanda Korkunç Olay! Görenler Dehşete Düştü

Elazığ'da ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ağaçlık Alanda Korkunç Olay! Görenler Dehşete Düştü
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Dehşet veren olay, Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi'nde bulunan ağaçlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen vatandaşlar ağaca iple asılı halde bir şahıs gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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