Manisa’nın Yeni Başkanı Dutlulu'dan Vefa Ziyareti! Göreve Geldiği Gibi Ferdi Zeyrek’in Mezarına Gitti

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine meclis içinde yapılan oylamayla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu belediye başkanı seçildi. Dutlulu seçimin ardından ilk icraat olarak merhum Ferdi Zeyrek’in mezarını ziyaret etti.

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Manisa’nın Yeni Başkanı Dutlulu'dan Vefa Ziyareti! Göreve Geldiği Gibi Ferdi Zeyrek’in Mezarına Gitti
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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine bugün meclis içinde yapılan oylamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, seçildi.

'ONUN KADAR BAŞARILI OLMAK ZOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında “Ne ben ne de bir başkası Ferdi Başkanın yerini doldurmak için bu göreve gelmedik. Onun kadar başarılı bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. Böyle bir iddiamız da yok. Ama bu bir bayrak taşıyıcılığıdır” diyen Manisa’nın yeni başkanı Dutlulu'nun, başkan olarak ilk icraatı Ferdi Zeyrek’in mezarını ziyaret etmek oldu.

'BUNDAN SONRA YÜKÜMÜZ AĞIR'

Meclis’te yapılan seçim sonrasında mezarlığa ziyarete giden Dutlulu’ya CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP’li 14 ilçe başkanı eşlik etti. Zeyrek’in mezarı başında dua eden Dutlulu, “Bundan sonra yükümüz ağır. Hepimiz Manisa için çalışacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Başkanı Belli OlduManisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Başkanı Belli OlduGüncel

Kaynak: ANKA

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Ferdi Zeyrek
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