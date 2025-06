Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Sözler: 'Kabadayılık Taslarken...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.40'da başlayan toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşanan gerilimlere ilişkin konuşan Erdoğan, ""Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilimler, çatışmalar, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan- Hindistan arasındaki gerilim çatışma boyutuyla çok uzun sürmese de tarafların sahip olduğu güç sebebiyle potansiyel tehlike vasfını koruyor" dedi.

'ÇOK KAPSAMLI SİNSİ AMAÇLARI VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin şunları söyled:

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ile Lübnan ve Suriye'ye gerçekleştirdiği pervasız eylemler yüreğimizi karartıyor. Aynı İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı saldırı başlattı. İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız.

'TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR'

Cuma gününden beri gerek şahsen biz gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'in artık haydutluğa varan saldırılarının tüm bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalog ile mümkün olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Masada çözülecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla, sivil asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi bombalayarak çözmeye çalışmanın ileride nasıl sonuçlara yol açacağını kimse bilemez. Tarih bu tür şımarıklıkların beklenmedik sonuçlarını ortaya koyan örneklerle doludur.

'KABADAYILIK TASLIYOR'

İran’a saldıran Gazze’yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak. Bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler ve orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı değildir. İran'a saldırmak sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Zulümle abad olunmaz. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir.

'ÜLKEMİZİ KRİZLERİN ETKİSİNDEN UZAK TUTACAĞIZ'

Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız. İktidarımız ve ittifakımız, bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir, teminatıdır. Biz tarih boyunca metanetimizi, asaletimizi, uhuvvetimizi, dayanışmamızı muhafaza ederek önümüze koyulan engelleri teker teker aştık. Üzerimizde oynanan oyunları bozduk. Karanlık tünellerden yine bu şekilde aydınlığa çıktık. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir. Birbirimize inanarak, güvenerek, 86 milyon kalp kalbe vererek güzel yarınlara inşallah hep beraber varacağız."

Kaynak: Haber Merkezi