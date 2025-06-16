Düzce'de 7 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Düzce'de 7 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 52 olaya müdahale edilirken 7 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 3 adet sentetik ecza, 3 gram esrar, 109 gram metamfetamin, 886 gram bonzai, 1 gram skunk, 11 gram eroin ve 138 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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