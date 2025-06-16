Hatay'ın Simgesi Nehirde Islah Çalışması İçin Start Verildi

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Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde 4 etap şeklinde gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kenti her yanıyla ve yönüyle ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

'AYAĞA KALKIYORUZ'

Afet sonrası konutları, iş yerlerini, okulları, hastaneleri, tarihi yapıları, altyapıyı ve insanları en iyi şekilde yaşatacak her ne varsa topyekun ayağa kaldırdıklarını belirten Masatlı, "Eskisinden daha sağlam zeminlerde, güzel, güçlü ve estetik bir şehir inşa etmeliyiz. Kısacası Hatay'a, Hataylı hemşehrilerime yakışacak şekilde ayağa kalkıyoruz." dedi.

'HEDEF 500 YIL'

Masatlı, şöyle devam etti: Türkiye'de olmayıp, döküldüğü yer Türkiye'de olan tek nehir, Asi Nehri'dir. Tüm bu yönüyle Asi Nehri Hatay'ımız ve ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Kış ve ilkbahar aylarında meydana gelen yağışlardan oluşan taşkın ve seller evveliyatından beri Hatay'ımıza zarar vermektedir. Türkiye'deki uzunluğu 88 kilometre olan bu nehrimiz, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanlarından kaynaklı zarar görmüştür. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında da tüm bu taşkın risklerinin ortadan kalkması için bütünleşik bir yaklaşımla yani 500-1000 yılı da hedeflenerek, Asi Nehri'nin 4 etapta ıslah edilmesi planlanmış ve çalışmalara da başlamış bulunmaktayız.

Kaynak: AA