Tır, Elektrikli Motosiklete Çarptı! Sürücü Ağır Yaralı
Sivas'ta tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sivas'ta Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda bir kaza meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki tır, aynı istikamette seyir halinde olan Y.D. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Y.D. hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: