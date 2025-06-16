Tır, Elektrikli Motosiklete Çarptı! Sürücü Ağır Yaralı

Sivas'ta tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tır, Elektrikli Motosiklete Çarptı! Sürücü Ağır Yaralı
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Sivas'ta Yenişehir Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda bir kaza meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki tır, aynı istikamette seyir halinde olan Y.D. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Y.D. hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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