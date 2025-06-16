İstanbul'da 'Çöp Ev' Kabusu! Böcekler Apartmanı İstila Etti

Eyüpsultan'da çöp evden yayılan kötü koku ve ortaya çıkan böcekler apartman sakinlerini çileden çıkardı. Ekipler, biriken çöpleri daireden çıkararak kamyonlarla tahliye etti.

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İstanbul'da 'Çöp Ev' Kabusu! Böcekler Apartmanı İstila Etti
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Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Açıkyüz Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında 4 kişilik ailenin yaşadığı daire, temizlenmeyince çöp eve dönüştü. Apartman sakinleri yaklaşık 2 yıldır dairede biriken çöplerden, yayılan kötü kokudan ve artan böcek istilasından şikayetçiydi. Defalarca yapılan uyarılara rağmen sonuç alamayan komşular, durumu yetkililere bildirdi.

TONLARCA ÇÖP ÇIKARILDI

İhbar üzerine icra memurları, polis ve belediye ekipleri eşliğinde daireye girildi. Evde biriken tonlarca çöp dışarı çıkarıldı. Kötü koku yayan atıklar saatlerce apartman önünde bekletildikten sonra kamyonlara yüklenerek tahliye edildi.

APARTMANI BÖCEKLER BASTI

Çöp daire yüzünden mağdur olduklarını söyleyen Zinmet Yıldırım, "2 yıl önce başladı. Artık apartmanda kokular yükselmeye başladı. Böcekler çıkmaya başladı. Evini hiçbir şekilde temizlemiyorlardı. Çok pisti. Bina sakinleri olarak birçok kez kendisini uyardık. Böcekler artık duvarlardan bile çıkmaya başlamıştı. Binanın merdivenlerini ve evleri ilaçlattık. Ama hiçbir şekilde çözüm alamıyorduk. Kış olunca soğuktan dolayı böcekler azalıyordu. Yaz olunca böcekler tekrardan ortaya çıkıyordu. Biz de sürekli ev sahibinin aradık durumları belirttik. Ev sahibi kendisini mahkemeye verdiğini söyledi. Ancak ev şimdi boşaltılabildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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