Baba ve Kızları, Babalar Günü'nde Can Verdi! Mezarlık Ziyareti Görüntüleri Kahretti

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Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi.

Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BABALAR GÜNÜ'NDE AİLE KABRİSTANINI ZİYARET ETMİŞLER

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, Babalar Günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kızlarıyla birlikte babasının kabrini ziyaret eden Metin Yıldırım'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

'KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA'

Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu. Devamında ise çocuklardan Aylin Gül'ün elindeki gömleği dedesinin kabrine bırakmak için babası ve kardeşiyle mezarlıkta yürüdüğü görüldü. Çocuklarına, dedelerinin kabrini gösteren baba Yıldırım'ın mezardan bir avuç toprak alarak, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ZİYARETE GİTTİKLERİ MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, dün ziyaret ettikleri Süleyman Yıldırım'ın kabrinin olduğu Mersin'in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Baba ve iki kızının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Yıldırım'ın kabrinin yanında yan yana toprağa verildi. Aile yakınları, cenaze töreninde gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybedenlerin bir yakını, gazetecilere, baba ile iki kızının Süleyman Yıldırım'ın kabrine bıraktığı gömleği göstererek, "Gömleği Babalar Günü'nü kutlamak için getirmişler." dedi.

Kaynak: İHA