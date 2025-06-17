Öğrenciler Sınav Döneminde Yurttan Çıkarılmıştı! Hacettepe’deki Barınma Krizi Meclis’te

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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde çok sayıda öğrenci, final sınavları, bütünlemeler, stajlar ve mezuniyet süreci gibi kritik bir dönemde kaldıkları yurtlardan zorla çıkarıldı. Söz konusu uygulama, öğrenciler açısından büyük mağduriyet yarattı. Yaşanan barınma krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geldi.

'VİCDANSIZLIKTIR'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde üniversite yönetiminin bu kararına tepki gösterdi. Demir, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal açıdan zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Üniversite yönetiminin böyle bir dönemde öğrencileri zorla yurtlardan çıkararak sokağa atması vicdansızlıktı” ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLER SÜRÜNMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR'

Öğrencilerin barınma sorununun eğitim hakkını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Demir, “Bir yandan bütünleme sınavlarına hazırlanan öğrenciler, bir yandan da barınacak yer bulma telaşıyla uğraşıyor. Üniversite yönetimi, çözüm üretmeden öğrencileri ortada bırakıyor. Sıhhiye’deki yurtlar öneriliyor ancak hem kapasite yetersiz hem de Beytepe’ye uzak. Öğrenciler yaz boyunca ulaşımda sürünmek zorunda bırakılıyor” sözleriyle sürecin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Demir, Hacettepe Üniversitesi yönetiminin bu yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinin öğrencilerine böylesi bir mağduriyet yaşatmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Öğrencilerin mağduriyetinin derhal giderilmesini isteyen Demir, yurtların yeniden öğrencilere açılması gerektiğini belirtti.

BAKAN TEKİN'E ÇARPICI SORULAR

Soru önergesinde, barınma krizinin öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini de sekteye uğrattığına dikkat çekilerek, Bakan Tekin’e şu sorular yöneltildi:

1. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenci yurtlarının boşaltılma gerekçesi nedir?

2. Bütünleme sınavlarının 30 Haziran’da başlayacağı göz önüne alındığında, mağduriyet yaşayan öğrenciler için ne gibi önlemler alınacaktır?

3. Bütünleme sınavlarına girecek veya yaz stajı yapacak öğrencilerin barınma sorununa ilişkin ne tür çalışmalar yürütülmektedir?

4. Yaz dönemine özel kampüs içi barınma planları mevcut mudur? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılmamasının gerekçesi nedir?

5. Sıhhiye Yurtları önerilmesine rağmen hem kapasite yetersizliği hem de kampüsler arası uzaklık nedeniyle çözüm oluşturmadığı ortadadır. Bu şartlarda Beytepe Yurtları’nın tekrar açılması planlanmakta mıdır?