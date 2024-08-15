Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! Sağlık Çalışanları Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi kesişiminde E.K. idaresindeki ambulans ile T.O. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan ambulans ve otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA