Muğla'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: Yaralılar Var

Muğla'nın Datça ilçesinde Varan Turizm’e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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Muğla'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: Yaralılar Var

Muğla’nın Datça ilçesinde Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde sabah saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İstanbul-Datça seferini yapan Varan Turizm’e ait yolcu otobüsü, sürücü H.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Bariyerlere çarparak yoldan çıkan otobüs uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

“OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ”

Kaza yapan otobüsün bir yolcusu ile seyir halinde olduğu öğrenilirken, otobüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada, şoför H.Ö. (66), muavin S.Ö. ve otobüste tek yolcu olan C.Ç. (28) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yoldan çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünü kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Muğla Datça Otobüs Trafik kazası
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