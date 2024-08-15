Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Gözaltı

Manisa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 80 adet sigara, 2 bin boş makaron ve 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Gözaltı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 80 adet içime hazır sigara, 2 bin boş makaron ve 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, sorumluluk alanında bulunan S.Ö.’ye ait bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 11 bin 80 adet içime hazır sigara, 2 bin boş makaron ve 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işyeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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