10 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Gaziantep’te 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi 14 Ağustos tarihinde Nizip’te yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İHA
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