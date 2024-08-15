10 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

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10 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi 14 Ağustos tarihinde Nizip’te yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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