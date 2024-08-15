Yoldan Çıkıp Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli Acıpayam'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde ağaca çarptı. Kaza bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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Yoldan Çıkıp Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Turgay Özdemir ve Aysun Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Neşet Özdemir (66) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından Neşet Özdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Neşet Özdemir’in cenaze namazının ise bugün öğle namazına müteakip Çameli Merkez Camiinde kılınarak son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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