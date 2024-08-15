Çanakkale'de Orman Yangını: Conkbayırı Ziyarete Kapatıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de ziyarete kapatıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
ZİYARETE KAPATILDI
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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