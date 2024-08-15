Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkiinde meydana geldi. İki ilçe arasındaki sınırda bulunan ormanda yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarında etkisiyle yayılmasının ardından bölgeye Bolu, Göynük ve Mudurnu’dan itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler ile ekipler sevk edildi.

5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Alevlere havadan müdahale için helikopterler takviyesi istenildi. 4’ü askeri helikopter olmak üzere 5 helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca bölgeye takviye olarak Sakarya ve Ankara’dan itfaiye ve orman ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA