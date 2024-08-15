Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi

Bolu’nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Alevlere havadan müdahale için ise helikopterler takviyesi istenildi

Son Güncelleme:
Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkiinde meydana geldi. İki ilçe arasındaki sınırda bulunan ormanda yangın çıktı.

Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi - Resim : 1

Alevlerin rüzgarında etkisiyle yayılmasının ardından bölgeye Bolu, Göynük ve Mudurnu’dan itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler ile ekipler sevk edildi.

Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi - Resim : 2

5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Alevlere havadan müdahale için helikopterler takviyesi istenildi. 4’ü askeri helikopter olmak üzere 5 helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca bölgeye takviye olarak Sakarya ve Ankara’dan itfaiye ve orman ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi - Resim : 3

2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi, 5 Helikopter Sevk Edildi - Resim : 4

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti
Kuşların Göç Yolundaki Sazlık Alanda Korkutan Yangın! Kuşların Göç Yolundaki Sazlık Alanda Korkutan Yangın!
Devlet Hastanesinde Usulsüzlük Operasyonu: Doktor ve Medikal Ürün Satıcısı Tutuklandı Devlet Hastanesinde Usulsüzlük Operasyonu: Doktor ve Medikal Ürün Satıcısı Tutuklandı
Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçip Metrelerce Sürüklendi: Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçip Metrelerce Sürüklendi: Yaralılar Var
CZN Burak'ta Gelen Hesabı Görenler Dumura Uğradı CZN Burak'ta Gelen Hesabı Görenler Dumura Uğradı
Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek Eylül Ayının Şanslı Burçları Belli Oldu! 3 Burç Para İçinde Yüzecek
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!