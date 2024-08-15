Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti

Siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti. Ekinci'nin vefatını İstanbul Tabip Odası, 'Acı kaybımız' diyerek duyurdu.

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Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti

İstanbul Tabip Odası; siyasetçi, yazar, insan hakları savunucusu eski TİP Milletvekili Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

'Acı kaybımız' diye duyrulan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan, 1949 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan, iç hastalıkları uzmanı, siyasetçi, yazar ve insan hakları savunucusu, değerli üyemiz Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1965 seçimlerinde, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen, daha önce Diyarbakır- Mardin-Siirt Tabip Odası Başkanlığı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapan değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Tarık Ziya Ekinci Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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