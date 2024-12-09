AMATEM'ler Doldu, Aileler Çaresiz Kaldı: Bağımlı Kardeşim Ailemizi ve Toplumu Tehdit Ediyor

Uyuşturucu pek çok ülke gibi Türkiye'nin de ciddi bir sorunu. Uyuşturucu kullanımı insan ve toplum sağlığı kadar güvenliği de tehdit eden problemlerin başında geliyor. Alkol ve madde kullanım bozukluklarına ilişkin yatarak ve ayaktan tedavi hizmeti veren AMATEM'ler ise alarm veriyor.

Çözüm platformu Şikayetvar, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) yönelik kendilerine gelen şikayetleri bir araya getirdi.

Platform tarafından derlenen şikayetlerden bazıları şöyle:

“Kardeşim mahkeme kararıyla 21 gün tedaviye yatırıldı. Tedavi tamamlanmadan taburcu edildi ve şu an topluma tehdit oluşturuyor. Ailem ve toplum için acil yatış kararının tekrar verilmesini talep ediyorum.”

"Yeğenim ağır bağımlı ve çevresinde kimse kalmadı. Kendi isteğiyle tedavi görmek istiyor, ancak hiçbir merkezde yer bulamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

“Yanlış test sonuçları tedaviyi engelliyor. Doktorlar ilaç kullanmadığımıza inanmayıp tedavimizi aksatıyor. Eski bağımlılar olduğumuz için önyargıyla yaklaşılıyor."

İLAÇLAR BULUNAMIYOR!

“Tedavi için gerekli ilaçlar eczanelerde bulunmuyor. Doktorlar, ilaç temini için yardım etmiyor. Çaresiz kaldım."

“CIP implant hiçbir şekilde temin edilemiyor. Aylardır bekleyen hastalar var. Bu sorun çözülmeli."

“18 yaşından küçükken bağımlı oldum. AMATEM randevusuna 6 ay sonra sıra verdiler. Bu süreçte neler yaşayacağımı bilemiyorum."

“İzmir Yeşilyurt AMATEM'de sadece 2 doktor var ve yalnızca 10 hasta kabul ediliyor. Daha fazla kapasite gerekli."

TELEFONLAR CEVAPSIZ KALDI

“AMATEM'i 30 kere aradım, kimse cevap vermedi. Basit bir bilgi almak bile imkânsız."

“AMATEM'de yemekler hijyenik değil. Yemeklerin içinde yabancı cisimler bulunuyor. Hijyen şartları kontrol edilmeli."

“Toksikoloji testleri güvenlik görevlisi gözetiminde yapılıyor. Bu uygulama insanları rencide ediyor."

“AMATEM geçmişim nedeniyle iş başvurularım reddediliyor. Bu bilgiler gizli tutulmalıydı. İnsanların hayatını mahvediyorlar."

“Tedavi bilgilerim üçüncü şahıslara verilmiş. Bu gizlilik ihlaline karşı yetkililerin önlem alması gerekiyor."

“Yanlış test sonuçları ve ilaç yazılmaması psikolojik baskı oluşturuyor. İnsanları tedavi sürecinden soğutuyor."

“9 yıl önce yaptığım bir hata yüzünden şu an iş bulamıyorum. Kimse bir insanı geçmişiyle yargılamamalı."

“Tedavi için randevuya geç kaldığımız için abimi kabul etmediler. Durumu kötüleşti ve gençler bu sistem yüzünden hayatını kaybediyor."

'KARDEŞİM TEHDİT OLUŞTURUYOR'

“Bağımlı kardeşim ailemizi tehdit ediyor. Yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını talep ediyoruz."

“Randevu almak için sabah erken gidiyoruz ama liste doluyor. Daha düzenli bir randevu sistemi şart."

“Doktorlar hastalarla ilgilenmiyor ve sorularımıza yanıt vermiyor. Bu ilgisizlikle tedavi süreci nasıl ilerleyecek?"

“Mahkeme için gerekli sağlık raporu hala hazırlanmadı. Süreçlerin bu kadar yavaş ilerlemesi mağduriyet yaratıyor."

Kaynak: DHA