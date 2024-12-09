21 Yaşında Yüzlerce Uyuşturucuyla Yakalandı, 11 Suç Kaydı Çıktı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. 21 yaşında olduğu anlaşılan şüpheliden 478 uyuşturucu hap çıktı. 11 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

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21 Yaşında Yüzlerce Uyuşturucuyla Yakalandı, 11 Suç Kaydı Çıktı

Adana İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler merkez Yüreğir ilçesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler 21 yaşındaki F.K'yi gözaltına aldı.

Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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