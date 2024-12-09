'Selanik’ten Gelenler de Dönsün' Diyen Müdür Görevden Alındı

Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" diye paylaşım yapan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Şakir Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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'Selanik’ten Gelenler de Dönsün' Diyen Müdür Görevden Alındı

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki cihatçılar Şam'a girdi. Suriyeliler ise kente dönmek üzere yola çıktı. Bunun üzerine Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

Yusuf Evliyaoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" paylaşımı yaptı. Bu mesajı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da Twitter (X) hesabından paylaştı.

'Selanik’ten Gelenler de Dönsün' Diyen Müdür Görevden Alındı - Resim : 1

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Paylaşımın tepki çekmesinin ardından Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Bolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma devam ediyor" dedi.

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Kaynak: AA

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