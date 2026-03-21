Alacak Kavgasında Vahşet! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Bursa’da alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yeğenini öldürüp 2 kişiyi ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Alacak Kavgasında Vahşet! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay Bursa’nın Harmancık ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Ahmet Aslan, aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken’in (45) evine geldi. Burada başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Yanında taşıdığı bıçakla yeğeni Ayşe Eken’e saldıran Aslan, genç kadını boğazından yaraladı. Evin içinde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Aslan’ın kız kardeşi Cennet Eken (75) ile damadı Engin Göç (40) de saldırıda bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Alacak Kavgasında Vahşet! 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Resim : 1
Öldürülen Ayşe Eken

2'SİNİN DE DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşe Eken’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Cennet Eken ve Engin Göç ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet Aslan, jandarma tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ayşe Eken’in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
