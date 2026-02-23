İstanbul'da Vahşet! Kayıp Olarak Aranıyordu, Çinli İş İnsanı Toprağa Gömülü Bulundu

İstanbul'da, hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı şekilde toprağa gömülü bulundu. Yong Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi. Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarılan 10 kişi Çin'de yakalandı.

Son Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı.

EL, AYAK VE AĞZI KOLİ BANDIYLA...

Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi.

10 KİŞİ ÇİN'DE YAKALANDI

Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1’i kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
