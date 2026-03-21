Futbolcu Kundakçı Cinayetinde Sıcak Gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu Dahil 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı'yı öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’nın ölümüne ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sıddık Sokak üzerinde meydana geld. Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve arkadaşı Kundakçı’dan destek aldı. Kundakçı, Canbay ve beraberindekilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içinde beklediği sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAÇMIŞLARDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucu silahı kullanan Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği belirtildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Emniyette görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Ek gözaltı talep edilen Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

