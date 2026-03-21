Mardin’de Acı Olay... Dereye Düşen Medine Kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki Medine Yavuz, hayvan otlattığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpınmaya başlayan Yavuz’u gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek genç kızı dereden çıkardı.

KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Medine Yavuz’u hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan bir araçtan teslim alarak ambulansa nakletti. Yavuz, Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 yaşındaki Medine Yavuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.