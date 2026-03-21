Mardin’de Acı Olay... Dereye Düşen Medine Kurtarılamadı

Mardin’in Savur ilçesinde 16 yaşındaki Medine Yavuz, hayvan otlattığı sırada dereye düşerek yaşamını yitirdi.

Mardin’de Acı Olay... Dereye Düşen Medine Kurtarılamadı
Olay, dün akşam saatlerinde Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki Medine Yavuz, hayvan otlattığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Suda çırpınmaya başlayan Yavuz’u gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek genç kızı dereden çıkardı.

KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Medine Yavuz’u hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan bir araçtan teslim alarak ambulansa nakletti. Yavuz, Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 yaşındaki Medine Yavuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsyan Ettiren Görüntüler: Ata Bayıltana Kadar Şiddet! İsyan Ettiren Görüntüler: Ata Bayıltana Kadar Şiddet!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Futbolcu Kundakçı Cinayetinde Sıcak Gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu Dahil 8 Şüpheli Yakalandı Alaattin Kadayıfçıoğlu Dahil 8 Şüpheli Yakalandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu İran'dan İsrail'e Misilleme! Nükleer Tesis Vuruldu
Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro Dudak Uçuklatan Rakamlar! Bu İlçede Aidatlar 180 Bin Lira, Evler 45 Milyon Euro
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı
Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek Ordu Kıyılarında Büyük Alarm!