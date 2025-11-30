Aksaray'da Satırlı Dehşet! 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Selçuk Ağıl, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, satırla Ağıl'a saldırdı. Kalçasına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

HAYATİ RİSK SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA