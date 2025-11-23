Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü

Van’da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Van’da saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde korkunç bir olay yaşandı.

Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurdu.

BABA İLE OĞLU ÖLDÜ, AVUKAT GÖZALTINDA

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

