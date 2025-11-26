Polis Memuru Miras Tartışmasında Dehşet Saçtı! 1 Ölü

Kayseri’de polis memuru S.U., miras sebebiyle tartıştığı kayınvalidesi M.M.'yi bağ evinde öldürüp, intihar girişimde bulundu.

Polis Memuru Miras Tartışmasında Dehşet Saçtı! 1 Ölü
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. (35), ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Polis Memuru Miras Tartışmasında Dehşet Saçtı! 1 Ölü - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

