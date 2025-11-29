Berber Dükkanı Savaş Alanına Döndü! 7 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bir berber dükkanında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönen kavgada Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA