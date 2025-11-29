Berber Dükkanı Savaş Alanına Döndü! 7 Yaralı

Adana’da bir berberde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken polis kaçan şüphelileri arıyor.

Berber Dükkanı Savaş Alanına Döndü! 7 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bir berber dükkanında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönen kavgada Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Ayhan Bozateş (37), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Adana
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ege ile Marmara'yı Sağanak Vurdu! Çay Taştı, Evleri Su Bastı Ege ile Marmara'yı Sağanak Vurdu! Çay Taştı, Evleri Su Bastı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Karadeniz'de Gerilim Dolu Gece! Ukrayna Gemi Saldırılarını Üstlendi, O Anlar Saniye Saniye Kamerada Ukrayna Gemi Saldırılarını Üstlendi, O Anlar Saniye Saniye Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak? GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak?
CHP'de Kurultay günü... Özgür Özel Güven Tazeledi CHP'de Kurultay günü... Özgür Özel Güven Tazeledi
İstanbul'un Dibindeki 965 Yıllık Fay Uyandı: Hazırlık Evresi Başladı! Büyük Depremin Ayak Sesleri İstanbul'un Dibindeki 965 Yıllık Fay Uyandı: Hazırlık Evresi Başladı! Büyük Depremin Ayak Sesleri
Güllü’nün Ölümünde Bilirkişi Raporu Tamamlandı: Sevilay Yılman’dan Dikkat Çeken İddia! 'Sen Anneni Atmışsın' Güllü’nün Ölümünde Bilirkişi Raporu Tamamlandı: Dikkat Çeken İddia! 'Sen Anneni Atmışsın'
Mardin'de Kaya Ailesinin Öldürüldüğü Sır Vahşette Yeni Gelişme Mardin'de Kaya Ailesinin Öldürüldüğü Sır Vahşette Yeni Gelişme