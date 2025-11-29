Karadeniz'de Gerilim Dolu Gece! Ukrayna Gemi Saldırılarını Üstlendi, O Anlar Saniye Saniye Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında, Türk karasularına 28 mil uzaklıkta Gambiya bandıralı ‘KAIROS’ isimli Rus tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra karasularımıza 35 mil uzaklıkta yine Rusya’ya ait ‘VIRAT’ isimli tanker “İsabet aldık” açıklamasında bulundu.

UKRAYNA SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

Kyiv Post'ta konuşan Ukraynalı yetkililer gemiyi vurduklarını doğruladı. Ukrayna kanadı ayrıca söz konusu gemilerin yakıt yüklemek için Rusya'nın Novorossiysk kentine doğru yola çıkmak üzere olduklarını bildirdi.

Kiev son olarak gemileri vuran drone'ların insansız deniz aracı olan 'Seababy' ile hedef alındığını ve yine bu gemilerin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filolara ait olduğunu iddia etti.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI NE DEMİŞTİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla yaptığı açıklamada "Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir" ifadesine yer verdi.

VIRAT isimli gemi ile ilgili de ise "Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı insansız deniz araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır" açıklaması yapıldı.

'DRONE SALDIRISI VAR'

Patlamalar olduğu gibi ekiplerin harekete geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu gazetecilere yaptığı değerlendirmede şu sözleri kullandı:

"Saldırıya uğradığı ya da bir şekliyle bir patlamadan etkilendiği noktasında gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse de gemilerle sağlanan irtibat sonucunda bilgi sahibi olduk. Tabi bilgi sahibi olduktan sonra biz bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik. Her 2 gemide tanker ve boş tankerlerdi. Boş olmuş olmaları bu anlamda önemliydi.

İlk gemide 25 denizci vardır. Mürettebatın kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlar gerçekten cesur bir şekilde 25 mürettebatı kurtardı. Herhangi bir sağlık problemleri yok. KAIROS gemisinde yangın devam ediyor. İhtiyatlı olarak müdahale ediliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Boş da olsa bir tankerdeki yangına müdahale etmek olağan zamanlardaki eğitimlerle mümkün olur, ekipler başarıyla yürüttü."

Uraloğlu sözlerini şöyle devam ettirdi:

"VIRAT gemisinde ya bir patlama ya da bir saldırı onu artık ilerleyen saatlerde ya da günlerde belki daha detaylı açıklama yapma imkanımız olacak. Orada bir yangın oluşmadı, en azından bu kıymetliydi. Ama gemi kaptanın 'Drone saldırısı var' diye bir yardım çağrısı olmuştu kendi ifadeleriyle. Yangın olmadığı için tahliye talebi olmadı. Süreci takip edeceğiz. Saldırı olup olmadığı inceleme sonucu belli olacak. Kara sularımızda bir problem yok. Deniz seyrinin güvenliğinin sağlanması konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi