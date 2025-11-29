10 İlde 'Arı Kovanı' Baskını! Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve analiz çalışmaları neticesinde büyük çaplı bir yasa dışı işlem ağı deşifre edildi.

850 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan çalışmalarda 417 banka hesabı ile 23 kripto varlık hesabı incelendi. Hesaplarda toplam 850 milyon TL tutarında yasa dışı işlem hacmi tespit edilirken, bu paranın 157 milyon TL’lik kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

13 TUTUKLAMA

Ekipler, 25 Kasım Salı günü Isparta merkezli olarak Antalya, Amasya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı "Arı Kovanı" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 25–28 Kasım tarihleri arasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 27’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA