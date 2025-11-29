Mardin'de Kaya Ailesinin Öldürüldüğü Sır Vahşette Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. 'delil karartma' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e çıktı.

KAYA AİLESİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

SİLAH KOMŞUDA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tutuklanan M.C'nin ise ifadesi ortaya çıktı. M.C, ifadesinde, olay günü Mehmet Kaya'nın evine çay içmeye gittiğini belirterek, "Eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun?' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti" iddiasında bulundu.

Kaynak: DHA