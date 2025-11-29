Karadeniz'de İki Gemide Patlama! Dışarıdan Müdahale mi Oldu, Son Durum Ne? Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.

Karadeniz'de İki Gemide Patlama! Dışarıdan Müdahale mi Oldu, Son Durum Ne? Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: CNN Türk

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na İkinci Gün CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'na İkinci Gün
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay Günü Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Bana Troller Saldırıyor, Hodri Meydan!' Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay Günü Dikkat Çeken Açıklamalar
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Pandemi Alarmı! Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı
Terörsüz Türkiye’den Sonraki Hedef: Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi! Yeni Anayasa Sürecinde Kritik Adım Terörsüz Türkiye’den Sonraki Hedef: Yeni Anayasa Sürecinde Kritik Adım
CANLI | Dünya Yakından Takip Ediyor... Papa 14. Leo Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde Papa 14. Leo Mor Efrem Süryani Kilisesi'nde
Şanlıurfa’da Aile Tartışması Kanlı Bitti! 2 Ölü, 2 Yaralı Şanlıurfa’da Aile Tartışması Kanlı Bitti! 2 Ölü, 2 Yaralı
GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak? GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak?