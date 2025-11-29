Karadeniz'de İki Gemide Patlama! Dışarıdan Müdahale mi Oldu, Son Durum Ne? Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.
Kaynak: CNN Türk