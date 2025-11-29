Ege ile Marmara'yı Sağanak Vurdu! Çay Taştı, Evleri Su Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir başta olmak üzere Ege ve Marmara’nın birçok kentinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, ev ve iş yerlerine su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Meteoroloji’den peş peşe uyarılar gelirken ekipler sahada çalışma yürütüyor.

İzmir kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, Menderes ilçesi Efeçukuru Mahallesi’nde bir caminin minaresini devirdi. Kent genelinde bazı yollarda çökme ve su birikintileri oluştu, kimi ev ve iş yerlerini su bastı. AFAD ve belediye ekipleri hasar tespit ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşme ve Karaburun’da ise yağış sele dönüştü. İlçelerde araçlar suya gömüldü, sokaklar göle döndü. Çeşme Ilıca’da bazı araçlar mahsur kaldı. İzmir Körfezi’nde derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

En çok yağış alan ilçeler:

• Karaburun: 154,5 kg

• Çeşme: 126 kg

• Foça: 122,8 kg

• Dikili: 95,6 kg

ÇANAKKALE

Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak, Tuzla Çayı’nın taşmasına yol açtı. Tarım arazileri sular altında kalırken, bölgedeki birçok binayı da su bastı. Çanakkale İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

BALIKESİR

Ayvalık’ta öğle saatlerinde başlayan sağanak gece şiddetini artırdı. Birçok cadde ve sokak göle döndü. Murateli köyü girişindeki yol su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Meteoroloji verilerine göre Ayvalık’ta son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. İtfaiye ve belediye ekipleri gece boyunca su tahliyesi yaptı.

MUĞLA

Sabah saatlerinde başlayan yağış Bodrum’da yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet ve Bitez’de derelerin debisi yükseldi; birçok cadde ve sokak suyla doldu. Çırkan Mahallesi’nde taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı, evdeki eşyalar zarar gördü. Belediye ekipleri tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA