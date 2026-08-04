AK Parti Grubu Yarın 'Çerçeve Yasa' İçin Toplanıyor: Milletvekillerine Kritik Brifing
AK Parti TBMM Grubu, yarın sabah düzenlenecek kapalı grup toplantısında 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' çerçeve yasa teklifini masaya yatıracak. Milletvekillerinin bilgilendirileceği toplantıda sunumu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala gerçekleştirecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmaylarının imzalarının AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim edilmesinin ardından, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu olarak bilinen mevzuat çalışmasının yasal ayağını oluşturacak 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin meclis içindeki ön hazırlık süreçleri hız kazandı
MILLETVEKILLERINE KAPALI OTURUMDA BRİFİNG VERİLECEK
Edinilen bilgiye göre, AK Parti TBMM Grup Başkanlığınca yarın sabah yapılacak kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilecek.
Bilgilendirmeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.
GRUP ONAYININ ARDINDAN TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK
Kapalı grup toplantısında milletvekillerinin bilgilendirilmesi ve parti içi istişarelerin tamamlanmasıyla birlikte, AK Parti Grubu da yasa teklifine yönelik imza sürecini nihayete erdirecek. İktidar ve muhalefet partilerinden toplanan imzaların birleştirilmesinin ardından, tarihi kanun teklifinin resmi olarak TBMM Başkanlığı'na sunulması ve vakit kaybetmeksizin Adalet Komisyonu gündemine alınması planlanıyor.
Kaynak: AA