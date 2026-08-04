Meclis Yolundaki Çerçeve Yasada Kritik Eşik: Bahçeli ve Kurmayları İmzayı Attı

MHP lideri Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yürütülen 'çerçeve yasa' teklifine resmi imzasını verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Bahçeli ve parti kurmaylarının imzalarını AK Parti Grup Başkanlığı'na bizzat teslim ederken, gün içinde diğer MHP milletvekillerinin de teklife imza atması bekleniyor.

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Meclis Yolundaki Çerçeve Yasada Kritik Eşik: Bahçeli ve Kurmayları İmzayı Attı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'Terörsüz Türkiye' olarak bilinen mevzuat çalışması kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifini bugün TBMM çatısı altında imzalayarak onayladı.

İMZALAR AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞI'NDA

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığı'na resmi bir ziyaret gerçekleştirerek teklifin yürürlüğe girmesi için ilk adımı attı. Akçay, MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisine ait resmi imzaları AK Parti yönetimine sundu.

Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

'MİLLETİMİZİN HUZURU VE GELECEĞİ ADINA...'

Tarihi imza sürecine ilişkin MHP'nin resmi yayın organları ve kurumsal sosyal medya hesaplarından da bir bilgilendirme yapıldı. Bahçeli'nin evrakı imzaladığı ana ait fotoğrafla desteklenen açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza..." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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