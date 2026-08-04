Beyoğlu’nda Akılalmaz Olay! Yarı Çıplak Halde Yola Fırladı, Duba ve Sopalarla Darbedildi

İstanbul Beyoğlu’nda yarı çıplak halde sokağa çıkarak seyir halindeki bir motosikletin önüne atlayan şüpheli, sürücüyle yaşadığı kavganın ardından kaçarken park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedilen şahıs, üzerine düştüğü otomobilde hasar meydana gelmesi ve araç sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İlginç olay dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

Beyoğlu’nda Akılalmaz Olay! Yarı Çıplak Halde Yola Fırladı, Duba ve Sopalarla Darbedildi - Resim : 1

DUBA VE SOPALARLA DARBEDİLDİ

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.’nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K. kaçtığı sırada, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı.

Beyoğlu’nda Akılalmaz Olay! Yarı Çıplak Halde Yola Fırladı, Duba ve Sopalarla Darbedildi - Resim : 2

Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu’nda Akılalmaz Olay! Yarı Çıplak Halde Yola Fırladı, Duba ve Sopalarla Darbedildi - Resim : 3

'MALA ZARAR VERME'DEN GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.’nin otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.’den şikayetçi oldu.

Beyoğlu’nda Akılalmaz Olay! Yarı Çıplak Halde Yola Fırladı, Duba ve Sopalarla Darbedildi - Resim : 4

Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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