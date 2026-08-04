Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadeniz Çağrısı: İki Türk Gemisi Vuruldu, Yaralılar Var

Dışişleri Bakanlığı, Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Karadeniz sularında İHA saldırısına uğrayan Türk sahipli 'Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli sivil kargo gemilerinde aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu personelin yaralandığını açıkladı. Yaralı vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildiren bakanlık, savaşan taraflara seyrüsefer emniyetinin sağlanması için acil somut tedbir çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadeniz Çağrısı: İki Türk Gemisi Vuruldu, Yaralılar Var
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Dışişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Rusya'nın Novorossisk Limanı'ndan ayrılan 'Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli Türk sahipli iki sivil kargo gemisinin Karadeniz açıklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını ve saldırıda Türk vatandaşlarının da dahil olduğu mürettebatın yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralanan vatandaşların can güvenliğinin birinci öncelik olduğu ve sağlık durumlarının diplomatik kanallarla yakından takip edildiği belirtildi.

TARAFLARA 'SEYRÜSEFER EMNİYETİ' ÇAĞRISI

Başta savaşın tarafları olan Moskova ve Kiev yönetimleri olmak üzere tüm küresel aktörlere seslenen Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de uluslararası seyrüsefer emniyetinin acilen yeniden tesis edilmesi ve sivil gemilerin güvenliğini garanti altına alacak somut önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“‘Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır.

Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler
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