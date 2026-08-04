'Terörsüz Türkiye' Planında Çerçeve Yasanın Detayları Netleşti: İlk Etapta 3 Bin 500 Kişiye Tahliye Yolu

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'Terörsüz Türkiye' başlığı altında yürütülen süreç doğrultusunda hazırlanan müstakil çerçeve yasa tasarısının teknik detayları netlik kazandı. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki ve sınır hattındaki stratejik noktalardan çekilerek fesih kararı aldığının MİT ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporlarıyla doğrulanmasının ardından olgunlaşan taslak, terör suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan yaklaşık 3 bin 500 kişinin hukuki durumunu doğrudan etkileyerek tahliye edilmelerinin önünü açıyor.

İSTİHBARAT KOORDİNATLARI VE MGK RAPORLARI

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre, yasa tasarısının hazırlık sürecinde, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 72 noktadan ve Türkiye sınır hattında bulunan 81 farklı bölgeden çekildiği tespit edildi.

MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığı'nın sahadan elde ettiği uydu koordinatları ve istihbarat verileri birer rapora dönüştürüldü. MGK toplantısında, örgütün silahsızlanma kararı alarak kendisini feshettiğine dair somut bilgilerin onaylanmasıyla birlikte sadece bu kapsamdaki kişileri kapsayan müstakil yasa metni oluşturuldu.

İNFAZ ORANLARI DÜŞÜYOR, DENETİM SÜRESİ ARTIYOR

Hazırlanan taslak metinde "Tasfiye edilmiş silahlı terör örgütü mensuplarını kapsayacak yasal düzenleme" ibaresi yer alıyor. Düzenlemeyle birlikte terör ihtisas mahkemeleri ve infaz hakimlikleri mevcut dosyaları yeniden ele alacak. Mevcut mevzuatta Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. Maddesi uyarınca 4'te 3 (3/4) olarak uygulanan cezaların infaz oranı, suçların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. Maddesindeki örgütlü suçlar kapsamından çıkarılmasıyla 2'de 1 (1/2) seviyesine çekilecek.

Ayrıca, cezanın tamamlanmasına son 1 yıl kala uygulanan denetimli serbestlik süresi de yeni yasayla 3 yıla çıkarılacak. Bu iki formülün uygulanmasıyla ilk etapta 3 bin 500 kişinin infazı durdurularak tahliyesi sağlanacak.

'DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMAK' SUÇUNA YENİ DÜZENLEME

Çerçeve yasa taslağında öne çıkan bir diğer hukuki değişiklik ise TCK'nın 302/1 maddesinde düzenlenen "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçuna yönelik oldu.

Mevcut uygulamada asker ve polis şehit etme, adam kaçırma ve silahla yağma gibi suçları işleyen kişiler, bu suçlardan ayrı ayrı ceza almalarının yanı sıra TCK 302/1 maddesi uyarınca ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyordu.

Yeni düzenleme yasalaşırsa, söz konusu kişiler işledikleri somut cinayet ve diğer suçlardan cezalandırılmaya devam edecek ancak "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ötürü ek olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almayacak.

Kaynak: Nefes Gazetesi