'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Kritik Aşama: Çerçeve Yasa Teklifinin İsmi Belli Oldu

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'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda yürütülen mevzuat hazırlıklarında son aşamaya gelinerek, çerçeve yasa teklifi dün itibarıyla parlamento grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı.

Yapılan teknik ve siyasi koordinasyon toplantıları sonucunda "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması" adı verilen kanun teklifi, imzaların tamamlanmasının hemen ardından TBMM Başkanlığı'na sunularak ilgili ihtisas komisyonuna gönderilecek.

51 ÜYELİ KOMİSYONUN ORTAK RAPORU

Tarihi yasa teklifinin hukuki ve toplumsal altyapısı, daha önce parlamento çatısı altında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" tarafından şekillendirildi. Toplam 51 üyeden oluşan ve siyasi partilerin temsilcilerini bir araya getiren bu komisyon, sahada yapılan incelemeler ve hukuki değerlendirmeler neticesinde ortak bir rapor hazırlamıştı.

Taslak metnin, bu geniş tabanlı komisyon raporunda yer alan somut tavsiyeler ve ilkeler doğrultusunda olgunlaştırıldığı bildirildi.

TBMM BAŞKANI SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinin genel kurul öncesinde hukuki bir olgunluğa erişmesi ve geniş tabanlı bir uzlaşıyla yasalaşması amacıyla TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir dizi kritik görüşme gerçekleştirmişti. Bu diplomatik temasların ardından teklif metni nihai halini alarak dün resmen imzaya açıldı.

GENEL KURUL'A GELECEK

İmza toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmiyet kazanacak olan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması" kanun teklifi, öncelikle TBMM Başkanlığı tarafından ilgili komisyona havale edilecek.

Komisyonda maddeler üzerinde yapılacak usul ve esas tartışmalarının ardından, tasarı nihai oylama ve kabul süreçleri için TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak.

Kaynak: İHA