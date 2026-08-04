Kayseri-Niğde Kara Yolunda Katliam Gibi Kaza: Kemerlerini Takan Yolcular Muavine Teşekkür Etti

Kayseri’nin İncesu ilçesinde, Hatay’dan Giresun’a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan ya da hafif sıyrıklarla kurtulan yolcular, muavinin uyarısıyla taktıkları emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığını ifade etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

Kayseri-Niğde Kara Yolunda Katliam Gibi Kaza: Kemerlerini Takan Yolcular Muavine Teşekkür Etti - Resim : 1

'MUAVİN 'KEMERLERİNİZİ TAKIN' DEDİ, O BİZİ KURTARDI'

Yolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum" diye konuştu.

Kayseri-Niğde Kara Yolunda Katliam Gibi Kaza: Kemerlerini Takan Yolcular Muavine Teşekkür Etti - Resim : 2

Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Otobüs
Son Güncelleme:
Gülistan Doku Soruşturmasında POLNET Skandalı: Kaybolmadan 41 Gün Önce Sorgulanmış, 108 Kişilik 'Örtbas' Listesi Savcılıkta Kaybolmadan 41 Gün Önce Sorgulanmış, 108 Kişilik 'Örtbas' Listesi Savcılıkta
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Meclis’te YENİ Parti Dönemi: Genel Başkan Özgür Özel Kürsüden İlk Kez Seslendi Özgür Özel Partisinin Yol Haritasını Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı? Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Skandalın Perdesi Aralandı: 2,5 Milyar TL’lik Çeteye Dev Operasyon, Yüzlerce Kişinin Vatandaşlığı İptal Ediliyor 2,5 Milyar TL’lik Çeteye Dev Operasyon, Yüzlerce Kişinin Vatandaşlığı İptal Ediliyor
Menderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 Gözaltı Menderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 Gözaltı
Emeklilerin Gözü Bu Tarihte: Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak
Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede Gözaltına Alındı Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede Gözaltına Alındı