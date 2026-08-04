Gülistan Doku Soruşturmasında POLNET Skandalı: Kaybolmadan 41 Gün Önce Sorgulanmış, 108 Kişilik 'Örtbas' Listesi Savcılıkta

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Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu tutuklu sayısı 28’e ulaştı. KARAR Gazetesi'nden Selin Işık'ın haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku hakkında henüz kaybolmadan 41 gün önce Polis Bilişim Ağı (POLNET) üzerinden 40 sayfalık usulsüz sorgulama yapıldığını ve olayın arkasındaki "kamu gücünü araç kılan karanlık ilişki ağını" çözmek için savcılığa 108 kişilik bir örtbas listesi sunduklarını açıkladı.

SORGULAMALAR TUNCELİ POLIİS EVİ’NDEN YAPILMIŞ

Soruşturma dosyasındaki dijital verileri aktaran avukat Ali Çimen, Gülistan Doku’ya yönelik ilk POLNET sorgusunun 25 Kasım 2019’da, yani kaybolma tarihinden tam 41 gün önce tutuklu polis memuru Mustafa Kılıç tarafından başlatıldığını öne sürdü.

Sorgulamaların Tunceli Polis Evi’ndeki terminaller üzerinden gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirten Çimen, "Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama söz konusu. Polis Evi’nden birileri Gülistan'ı kaybolmadan önce neden takip eder ve bilgi sızdırmaya çalışır? Bu durum dosyanın seyrini tamamen değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SEVK YAZISINDA 'KARANLIK YAPI' VURGUSU

Ali Çimen'in ifadelerine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısında yer alan hukuki tespitler, devlet imkanlarının illegal amaçlar için kullanıldığını ortaya koydu. Sevk yazısında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok’un kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri belirtildi.

“Erzurum Başsavcılığının sevk yazısında ‘Tuncay Sonel’in talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teskil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir. Şüphelilerden ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile Şükrü Eroğlu’un Sonel’in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri kanaatine varılmıştır’ denildi. Bu yüzden dosya yeni başlıyor."

Raporda, söz konusu isimlerin hukuka mutlak aykırılık teşkil eden karanlık bir ilişki ağı kurdukları ve Gülistan Doku'nun SİM kartını karartmak üzere Ankara’ya naklettikleri bilgisi yer aldı.

"Ertok, Vali Tuncay Sonel’in Gülistan’ın SİM kartını karartmak için Ankara’da teslim ettiği eski polis memuru. Bu arada ilk araştırmanı şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019’da yapıldığı iddia edildi."

108 KİŞİLİK ÖRTBAS LİSTESİNDEN 19 KİŞİYE İŞLEM

Yargı mercilerine ulaştırılan deliller doğrultusunda genişletilen soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu çok sayıda rütbeli personel 'örtbas' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat Çimen, delilleri kararttığı şüphesiyle savcılığa 108 kişilik bir isim listesi verdiklerini, bu kişilerden şu ana kadar yalnızca 19'u hakkında adli işlem yapıldığını belirterek operasyon dalgalarının devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan cinayet şüphelisi olarak aranan kilit isim Umut Altaş’ın ABD’den iadesine yönelik yasal prosedürlerin sürdüğü bildirildi.

"Soruşturma kapsamında 27 Temmuz’da “örtbas” suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4’ü tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilen şüphelilerin, sırasıyla 25 Kasım 2019, 4 Ocak 2020 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku’yu POLNET üzerinden birçok kez sorgulattığı bildirildi. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü, Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan da yer alıyor. Şu an tutuklu sayısı 28. Cinayetin kilit ismi, firari zanlı Umut Altaş’ın ABD’den iadesi bekleniyor."

Kaynak: KARAR Gazetesi