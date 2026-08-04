Kılıçdaroğlu 3 Yıl Sonra Kürsüde: 'Yolsuzun, Hırsızın Yanında Durulmaz'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesindeki 2023 yılından bu yana bugün ilk kez çıktığı TBMM grup kürsüsünde ağır eleştirilerde bulundu.

Göreve iade edildikten sonra gerçekleştirdiği bu ilk tarihi grup toplantısında Siyasi Ahlak Kanunu tasarısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Devletin kör kuruşuna tenezzül etmeyenlerin adresi CHP'dir" diyerek yeni dönemin muhalefet stratejisini ilan etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ELLERİNDE VİSKİ KADEHİYLE SİYASET YAPANLARIN...'

"Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Bizler ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Biz çalıp çarpmayı bilmeyiz, bizim o işlerle ilgimiz yoktur, bizim tek derdimiz halktır.

'YOLSUZUN, HIRSIZIN YANINDA DURULMAZ'

Biz hesap sormaktan da hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesabını veririz ama hesap sormazsanız namertsiniz deriz. Bizim parayla pulla, arsalarla villalarla işimiz yok. Alnımız açık, saray şurekasına açıkça her yerde meydan okuruz. Biz halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Siyasi Ahlak Kanunu tasarısını bu parlamentoya veren CHP'dir. Yolsuzun, hırsızın, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın, erdemin yanında durulur.

BARONLARA VE 'BEŞLi ÇETELERE' GÖZDAĞI

Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz. Beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Soyguncularla iktidar sahipleri arasındaki bağı iyi biliyoruz. Biz kim olursa olsun beytülmala el uzatırsa o eli kesip bir tarafa bırakırız. Ankara'yı parsel parsel satan adam nerede? Rahatlıkla geziyor. CHP iktidarın o parsellerin hepsinin hesabını soracağız. Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele etmezsem benim adım Kemal olmasın. Kimlerin Güney Amerika'da limanları var hepsi biliniyor. Sizin gücünüz baronlara yetmez ama Bay Kemal'in gücü yetecektir.

Tek adam rejimi ülkeyi felakete sürüklüyor. Memlekette bereket kalmadı. Herkes diken üstünde. Köşeyi dönenler daha da zenginleşti. Saray ve şürekâsı krallar gibi yaşıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü. Bu Meclis Gazi Meclis değil bu Meclis'in büyük kısmı malı götürenler Meclis'i. Diyecekler 'Meclis'e hakaret ediyorsun.' Gerçekleri söylüyorum. 76 AKP'li vekil sahte oy pusulası gönderiyor. Bu vekillerin memlekete ne faydası olur.

TBMM'E SAHTE OY İDDİALARI

Meclis Başkanı da saraydan aldığı talimatı yerine getiriyor. Bizim görevimiz sahte oy kullananların kimliklerini bulunduğu bölgelerde açıklamaktır. Eğer TBMM Başkanı bu olayın üzerine gitmezse bunu her yerde söyleyeceğiz. Olayın üzerine gitmiyorsan sen de suçlusun. TBMM'de sahte oy kullanıldı ve belgelendi. Kimseden tık yok. Ama Bay Kemal bunları unutmaz. Bu yeni olan bir olay.

'ÜLKEDE SADECE EKONOMİK DEĞİL GÜVEN KRİZİ VAR'

Saray başka bir Türkiye'de yaşıyor. Onlar rakam anlatıyorlar ama millet pazara çıkamıyor. Sadece ekonomik kriz yok çok ciddi bir güven krizi var. İnsanlar yarını, yatırım önünü göremiyor. Hep beraber adaleti getireceğiz, soygun düzenini bitireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi