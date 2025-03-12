'Aile Yılı'nın Son 3 Gününde En Az 6 Kadın Erkekler Tarafından Öldürüldü!

Türkiye’de kadın cinayetleri artarak devam ediyor. "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" yürürlükte olsa da uygulanmasındaki eksiklikler katliamların önünü açıyor. Koruma kararları ihlal ediliyor. Kadın cinayetleri konusunda etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmezken 2025 yılı, "aile yılı" olarak ilan edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, "Aile yılı" ilan edilen 2025'in ocak ve şubat aylarında en az 50 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.

Sadece mart ayının son 3 gününde katledilen kadın sayısı ise en az 6 oldu.

10 MART'TA 3 KADIN!

10 Mart 2025'te Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğarak öldürdü.

Aynı gün İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen vahşette Gülnur Akalın, eski eşi Tuncer Batmaz tarafından bıçaklanarak katledildi.

Antalya'da ise Halit Can Sakman isimli erkek, 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı öldürdü.

11 MART'TA 2 KADIN!

11 Mart 2025'te Konya’da Yusuf Adıyaman, boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman’ı öldürdükten sonra intihar etti. Havva Adıyaman’ın 25 Şubat’ta mahkemeye başvurup, 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Yusuf Adıyaman’ın çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu tespit edildi.

Aynı gün İzmir'de Fatma Kara, eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının ise bittiği öğrenildi.

SON ADRES AYDIN!

Son olarak bugün Aydın’da Meltem Menteşeli, evli olduğu erkeğe ait otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 13 boş kovan tespit edilirken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi