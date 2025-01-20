Ahmet Özer'e Bir Tutuklama Talebi Daha!

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İFADESİ ALINDI

Soruşturmada adı geçen tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bugün akşam saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Özer, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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