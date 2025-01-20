Tartışma Kavgaya Dönüştü; Bıçaklar Çekildi!
Mardin'de iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.
Mardin'in Savur ilçesi Safa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. ve Ö.B. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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