İstanbul'da Pompalı Tüfek Dehşeti: 16 Yaşındaki Çocuk, 17 Yaşındaki Arkadaşını 'Yanlışlıkla' Öldürdü

İstanbul Maltepe'de dehşet veren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki çocuk oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken, yanlışlıkla 17 yaşındaki arkadaşını vurdu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da Pompalı Tüfek Dehşeti: 16 Yaşındaki Çocuk, 17 Yaşındaki Arkadaşını 'Yanlışlıkla' Öldürdü

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride saat 20.00 sularında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken, bir anda silah patladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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